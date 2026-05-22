Apucaranense estreia em caminhada de 100 km até Santuário de Santa Rita: “Tenho mais a agradecer do que pedir”







Entre mochilas, terços e passos guiados pela fé, um grupo de aproximadamente 180 romeiros deixou Apucarana na madrugada desta sexta-feira (22) rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, no Vale do Ivaí. A caminhada de aproximadamente 100 quilômetros, considerada uma das maiores peregrinações religiosas do Paraná. A caminhada é organizada pelo Instituto Peregrinos da Fé idealizado por Alfredo José Gomes, o "Alfredão", que realiza inúmeras peregrinações inclusive para o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.



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No meio da multidão de fiéis está a apucaranense Salese Fernanda Sanches Hespanhol, de 49 anos, que participa da romaria pela primeira vez. Mais do que cumprir um desafio físico, ela decidiu transformar a caminhada em um momento de oração por outras pessoas.

“Decidi rezar pelas pessoas porque, graças a Deus, eu não preciso pedir nada. Tenho saúde, uma família linda, trabalho… só tenho que agradecer”, contou antes da saída.

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A concentração dos peregrinos ocorreu em frente à Farmácia São João, na Avenida Governador Roberto da Silveira. Ainda durante a madrugada, os romeiros seguiram pelas estradas rurais da região em um percurso marcado por oração, reflexão e superação.





Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda





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Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda

Pelas redes sociais, Salese compartilhou a preparação para a caminhada e abriu uma caixa de perguntas para que amigos, familiares e seguidores enviassem pedidos de oração. O que ela não esperava era a quantidade de mensagens recebidas.

Foram dezenas de pedidos envolvendo problemas de saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares e causas consideradas urgentes pelos fiéis.

Em um vídeo publicado antes da saída, ela mostrou um pergaminho onde escreveu nomes e intenções que levará durante toda a peregrinação. A lista ficou tão grande que sequer conseguiu ser fechada dentro do suporte.

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“Estou muito animada para participar da peregrinação rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia. Foram dois anos tentando e, por conta de outras situações, precisei adiar minha participação”, revelou.

Apesar de já ter participado de caminhadas religiosas menores, ela afirma que esta experiência tem um significado diferente. Ao lado da tia Leandra, veterana da peregrinação, Salese iniciou a primeira etapa do percurso até Bom Sucesso, onde o grupo faria uma pausa para descanso antes de seguir viagem.

“Sei que é um desafio físico e espiritual, mas estou confiante. Espero conseguir concluir o percurso”, disse.

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Tradição de fé no Vale do Ivaí

A tradicional Caminhada da Fé reúne todos os anos romeiros movidos por promessas, agradecimentos e devoção a Santa Rita de Cássia, conhecida pelos católicos como a santa das causas impossíveis.

Durante o trajeto, os peregrinos contam com pontos de apoio organizados em propriedades rurais, onde recebem água, alimentação e auxílio para seguir viagem.

A chegada ao Santuário de Santa Rita de Cássia está prevista para a manhã de domingo. Em Lunardelli, conhecida como Capital Paranaense da Fé, milhares de visitantes são esperados para a tradicional festa da padroeira.

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Neste ano, a programação também marca os 15 anos desde que a paróquia foi elevada à condição de santuário, consolidando o município como um dos principais destinos de turismo religioso do Paraná.





Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda Foto: Reprodução Instagram @salese.fernanda

A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pela cidade entre sexta-feira e domingo. A programação inclui missas, procissões, novenas e momentos especiais de oração.

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Além da importância religiosa, a celebração também movimenta a economia local. Hotéis, restaurantes, mercados, sorveterias e postos de combustíveis registram aumento significativo no fluxo de clientes durante o período das festividades.

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Mas, para quem segue caminhando pelas estradas do Vale do Ivaí, a motivação vai além da tradição. A cada passo, os romeiros carregam promessas, agradecimentos, dores e esperanças muitas delas escritas em pequenos pedaços de papel e levadas em oração até os pés de Santa Rita de Cássia.

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Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato





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