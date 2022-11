Apucarana e Borrazópolis: Amuvi terá duas sedes; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Reunidos nesta sexta-feira em Apucarana, prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) colocaram um fim à polêmica de mudança ou não da sede local para Borrazópolis. Ficou decidido que a Amuvi vai continuar com sua sede administrativa em Apucarana, mas funcionando em outro local oferecido pelo prefeito Junior da Femac (PSD). E também terá uma sede campestre em Borrazópolis, a ser construída em terreno disponibilizado às margens do Rio Ivaí pelo presidente da Amuvi e prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD).

continua após publicidade .

Ambas as propostas foram discutidas e aprovadas em uma reunião fechada à imprensa realizada na atual sede localizada próximo ao Espaço das Feiras, em Apucarana. Além da nova sede, ficou definido que a eleição para nova diretoria da associação será realizada no dia 14 de dezembro.

Pelas propostas aprovadas, a sede administrativa em Apucarana vai funcionar num antigo prédio da Prefeitura, na Praça Rui Barbosa, com área de 800 metros quadrados, onde hoje funciona o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que será transferido para outro espaço público. O prédio, que dispõe de ampla sala para reuniões e salas administrativas, será reformado pela administração municipal. Já a sede campestre será construída em terreno de 8 mil metros quadrados em parte da Fazenda Ilha, em Borrazópolis, localizada às margens do Rio Ivaí. A área está sendo cedida à associação pelo seu proprietário, prefeito Carlos Gil. O custo de sua construção, orçado em R$ 1,45 milhão, será rateado entre os 26 municípios de forma parcelada conforme a capacidade de cada um.

continua após publicidade .

A Prefeitura de Apucarana, por sua vez, vai utilizar a atual sede da Amuvi para abrigar algum órgão público do município.

“Os mais de 21 prefeitos que estiveram reunidos aqui hoje decidiram através de consenso pela continuidade da Amuvi em Apucarana, mas de maneira diferente”, disse o presidente da Associação, Carlos Gil, ao explicar as propostas aprovadas. “A Amuvi vai sair mais fortalecida, muito maior e unida com essa decisão”, acrescentou.

Para o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, a decisão agradou a todos. “Nós chegamos a esse fortalecimento através da tolerância, do diálogo e através da ponderação. Temos certeza que a partir deste novo espaço, a Amuvi será muito mais forte”, disse.

Por, Edison Costa

Siga o TNOnline no Google News