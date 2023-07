Apresentador Ratinho visita o ex-deputado Miltinho Pupio em Jandaia

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT, publicou em suas redes sociais um vídeo de uma visita feita nos últimos dias ao ex-deputado estadual Miltinho Pupio, 71 anos, em Jandaia do Sul. Miltinho Pupio está se recuperando em casa de um quadro grave de pneumonia e chegou a ficar entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Maringá.

continua após publicidade

Ratinho visitou o amigo na companhia do empresário e ex-prefeito de Jandaia do Sul, Carneiro da Metafa. “Ele (Miltinho) passou por uma cirurgia, mas, graças a Deus, está bem saúde, está de volta pra gente", disse o apresentador, que é pai do governador Ratinho Junior (PSD), no vídeo.

Deputado estadual por quatro mandatos, Miltinho Pupio vinha trabalhando no Governo do Estado atualmente. O apresentador Ratinho, que tem suas origens em Jandaia do Sul, lembrou do longo tempo de amizade com o ex-deputado. Veja abaixo



continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News