Apreensão de quase 1,8 kg de drogas em Lunardelli e São João do Ivaí termina com dois presos
Operação da Rotam apreendeu maconha, cocaína, balança de precisão e um veículo usado pelos suspeitos
Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (8), em Lunardelli. A ação da equipe Rotam resultou na apreensão de quase 1,8 quilo de entorpecentes, além de uma balança de precisão e um veículo que, segundo a Polícia Militar, era utilizado na atividade criminosa.
A abordagem ocorreu por volta das 20h20, na Av. Dom Pedro II. Durante a ação, os policiais encontraram 268 gramas de maconha dentro do veículo ocupado pelos suspeitos.
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Em seguida, a equipe deu continuidade às diligências e se deslocou até São João do Ivaí. No local, os policiais localizaram uma quantidade maior de drogas.
Ao todo, foram apreendidos 1.254 gramas de maconha prensada, 106 gramas de maconha do tipo Dry e 180 gramas de cocaína. Segundo a Polícia Militar, a cocaína poderia render cerca de R$ 18 mil após ser fracionada para comercialização.
Além das drogas, os policiais encontraram uma balança de precisão. O equipamento é frequentemente utilizado para pesar e separar entorpecentes destinados à venda.
Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. As drogas, os objetos apreendidos e o veículo utilizado na ocorrência também foram levados para os procedimentos legais.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
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