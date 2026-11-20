Duas apostas feitas em Bom Sucesso e Kaloré, no Vale do Ivaí (PR), estão entre as ganhadoras da quadra no concurso 3088 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (19) e ninguém acertou as seis dezenas.

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Na faixa de cinco acertos (quina), 15 apostas foram contempladas, com cada uma recebendo R$ 93.739,59. Já a quadra premiou 2.750 apostas em todo o país, entre as quais, dois moradores da região que garantem prêmio de R$ 730,43 para cada ganhador.

No Paraná, apostadores de 56 municípios registraram bilhetes premiados com quatro acertos. A lista inclui cidades de diversas regiões do estado, demonstrando a capilaridade da loteria. Entre as cidades paranaenses com apostas vencedoras estão Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Altônia, Anahy, Araucária, Bandeirantes, Bom Sucesso, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava e Imbituva.

A relação dos municípios do estado que tiveram acertadores da quadra prossegue com Jacarezinho, Kaloré, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marilândia do Sul, Maringá, Matinhos, Missal, Nova Esperança, Nova Laranjeiras, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pérola, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Primeiro de Maio, Quatro Barras, Reserva, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Terra Boa, Toledo, Umuarama, União da Vitória, Ventania e Wenceslau Braz. A Caixa Econômica Federal informou que o próximo sorteio ocorrerá de acordo com o calendário oficial da loteria.