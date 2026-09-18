Apostas de Apucarana e Ivaiporã acertam 14 dezenas na Lotofácil e garantem prêmios

Sorteio desta quinta-feira teve um único vencedor do prêmio principal e contemplou jogos em várias cidades paranaenses

Apostadores do Vale do Ivaí comemoram prêmios na Lotofácil após o sorteio do concurso 3782, realizado nesta quinta-feira (17). Apostas registradas em Apucarana e Ivaiporã acertaram 14 dezenas e garantiram valores em dinheiro, acompanhando bilhetes premiados em diversas outras cidades do Paraná.

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Em Apucarana, um jogo feito em formato de bolão na Lotérica do Zé cravou 14 acertos e faturou R$ 2.008,23. Já em Ivaiporã, a sorte veio em dose reforçada: um bolão de 18 números feito na Lotérica Vale do Ivai acertou 14 dezenas e rendeu R$ 8.033,00, valor a ser dividido entre os 50 cotistas da aposta.

O Estado do Paraná teve uma presença marcante na faixa de 14 acertos. Além de Apucarana e Ivaiporã, também registraram bilhetes premiados os municípios de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Irati, Londrina (duas apostas), Mandaguari, Paranaguá, São Jerônimo da Serra, São José dos Pinhais e Sarandi.

O prêmio máximo do concurso saiu para uma única aposta realizada em Arapoema, no Tocantins, que acertou as 15 dezenas do sorteio e levou sozinha a quantia de R$ 3,88 milhões. Os números sorteados foram 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25. Em todo o país, 261 bilhetes bateram 14 acertos, garantindo R$ 2.008,28 cada um, além de milhares de apostas premiadas nas faixas de 13, 12 e 11 acertos.

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Para o próximo concurso, com realização nesta sexta-feira (18), a estimativa de prêmio principal é de R$ 2 milhões. Os sorteios da modalidade ocorrem de segunda a sexta e domingo e a aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.