Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
SORTE NA REGIÃO

Apostas de Apucarana e Ivaiporã acertam 14 dezenas na Lotofácil e garantem prêmios

Sorteio desta quinta-feira teve um único vencedor do prêmio principal e contemplou jogos em várias cidades paranaenses

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apostas de Apucarana e Ivaiporã acertam 14 dezenas na Lotofácil e garantem prêmios
Autor Os sorteios da modalidade ocorrem de segunda a sexta e domingo - Foto: Reprodução

Apostadores do Vale do Ivaí comemoram prêmios na Lotofácil após o sorteio do concurso 3782, realizado nesta quinta-feira (17). Apostas registradas em Apucarana e Ivaiporã acertaram 14 dezenas e garantiram valores em dinheiro, acompanhando bilhetes premiados em diversas outras cidades do Paraná.

📰 LEIA MAIS: Paróquias de Apucarana fazem coleta de eletrônicos e óleo neste sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, um jogo feito em formato de bolão na Lotérica do Zé cravou 14 acertos e faturou R$ 2.008,23. Já em Ivaiporã, a sorte veio em dose reforçada: um bolão de 18 números feito na Lotérica Vale do Ivai acertou 14 dezenas e rendeu R$ 8.033,00, valor a ser dividido entre os 50 cotistas da aposta.

O Estado do Paraná teve uma presença marcante na faixa de 14 acertos. Além de Apucarana e Ivaiporã, também registraram bilhetes premiados os municípios de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Irati, Londrina (duas apostas), Mandaguari, Paranaguá, São Jerônimo da Serra, São José dos Pinhais e Sarandi.

O prêmio máximo do concurso saiu para uma única aposta realizada em Arapoema, no Tocantins, que acertou as 15 dezenas do sorteio e levou sozinha a quantia de R$ 3,88 milhões. Os números sorteados foram 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25. Em todo o país, 261 bilhetes bateram 14 acertos, garantindo R$ 2.008,28 cada um, além de milhares de apostas premiadas nas faixas de 13, 12 e 11 acertos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Para o próximo concurso, com realização nesta sexta-feira (18), a estimativa de prêmio principal é de R$ 2 milhões. Os sorteios da modalidade ocorrem de segunda a sexta e domingo e a aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostadores lotofacil paraná prêmios resultados
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV