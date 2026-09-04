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CONCURSO 3779

Aposta de Rosário do Ivaí crava as dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 532 mil

Jogo simples feito por canais eletrônicos garantiu o prêmio para a cidade da região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aposta de Rosário do Ivaí crava as dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 532 mil
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Agência Brasil

Uma aposta de Rosário do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, está entre as sete grandes vencedoras do concurso 3779 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (03). O jogo, realizado por meio de canais eletrônicos digitais em uma aposta simples de 15 números e cota única, garantiu o prêmio de R$ 532.221,72.

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Além da aposta do interior, o Paraná registrou mais um bilhete premiado com o valor máximo. Um bolão de quatro cotas registrado na cidade de Pinhais, na casa lotérica Loterias Macanhan, faturou o mesmo montante após seus participantes apostarem 17 dezenas. Os números sorteados que garantiram essas premiações foram: 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24 e 25.

O valor principal do concurso foi dividido ao todo por sete apostadores pelo país. Completam a lista de ganhadores dois jogos simples digitais de Mimoso do Sul (ES) e Indaiatuba (SP), uma aposta física simples de Juiz de Fora (MG), e outros dois bolões de 17 números registrados nas cidades paulistas de Araraquara e São Paulo. A Lotofácil também recompensou os jogadores nas faixas menores de acerto. Foram registradas 704 apostas ganhadoras com 14 dezenas, que levam para casa R$ 889,16 cada. Quem fez 13 acertos garantiu R$ 35,00 em 17.324 bilhetes premiados. Houve ainda 179.888 ganhadores na faixa de 12 acertos (R$ 14,00) e 847.986 bilhetes com 11 acertos (R$ 7,00).

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, programado para a terça-feira (15), é de R$ 300 milhões. A aposta mínima da modalidade custa R$ 3,50, dando direito a marcar 15 números no volante. Os sorteios regulares da Lotofácil acontecem sempre de segunda a sexta e domingos.

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