Aposta de Jandaia do Sul acerta quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 50 mil
Ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio
Uma aposta feita em Jandaia do Sul (PR) acertou cinco das seis dezenas sorteadas do Concurso 3.065 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (1º), e levou o prêmio de R$49.503,22. Ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.
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Única do Paraná a acertar a quina da Mega-Sena, a aposta simples de Jandaia do Sul foi realizada na Lotérica 2000. Pelo País, outras 46 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas do concurso. 3.642 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.053,03 cada.
Os números sorteados são: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53
Loteria
O próximo concurso acontece sábado (3), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.