Aposta de Cambira acerta a quadra da Quina e fatura R$ 13,5 mil

Bolão feito na Lotérica Boa Sorte garantiu a bolada de quatro acertos no sorteio desta quinta-feira (17)

Uma aposta registrada em Cambira, no Vale do Ivaí, acertou quatro dezenas no concurso 7120 da Quina, sorteado nesta quinta-feira (17), e garantiu o prêmio de R$ 13.559,84. O jogo premiado na cidade foi um bolão de quatro cotas com cinco números apostados, realizado na Lotérica Boa Sorte.

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No Paraná, a sorte também contemplou um apostador de Londrina. O bilhete londrinense, feito no formato simples por meio de canais eletrônicos, também cravou a quadra e levou o mesmo valor de R$ 13.559,84. Em todo o país, 19 apostas acertaram quatro números e garantiram essa mesma quantia.

O prêmio principal de R$ 1,12 milhão saiu para um único apostador da cidade de Mauá, em São Paulo, que acertou sozinho as cinco dezenas sorteadas. Os números do concurso foram 12, 40, 64, 66 e 67. Além dos ganhadores da quina e da quadra, o sorteio premiou 1.525 apostas com três acertos (R$ 160,89 cada) e 41.889 jogos com dois acertos (R$ 5,85 cada).

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Para o próximo concurso, agendado para esta sexta-feira (18), a estimativa de prêmio principal é de R$ 600 mil. Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sábado, e o valor da aposta mínima, com cinco números, é de R$ 3,00.