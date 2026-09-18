Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
SORTE

Aposta de Cambira acerta a quadra da Quina e fatura R$ 13,5 mil

Bolão feito na Lotérica Boa Sorte garantiu a bolada de quatro acertos no sorteio desta quinta-feira (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta de Cambira acerta a quadra da Quina e fatura R$ 13,5 mil
Autor No Paraná, a sorte também contemplou um apostador de Londrina - Foto: Agência Brasil

Uma aposta registrada em Cambira, no Vale do Ivaí, acertou quatro dezenas no concurso 7120 da Quina, sorteado nesta quinta-feira (17), e garantiu o prêmio de R$ 13.559,84. O jogo premiado na cidade foi um bolão de quatro cotas com cinco números apostados, realizado na Lotérica Boa Sorte.

📰 LEIA MAIS: Apostas de Apucarana e Ivaiporã acertam 14 dezenas na Lotofácil e garantem prêmios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Paraná, a sorte também contemplou um apostador de Londrina. O bilhete londrinense, feito no formato simples por meio de canais eletrônicos, também cravou a quadra e levou o mesmo valor de R$ 13.559,84. Em todo o país, 19 apostas acertaram quatro números e garantiram essa mesma quantia.

O prêmio principal de R$ 1,12 milhão saiu para um único apostador da cidade de Mauá, em São Paulo, que acertou sozinho as cinco dezenas sorteadas. Os números do concurso foram 12, 40, 64, 66 e 67. Além dos ganhadores da quina e da quadra, o sorteio premiou 1.525 apostas com três acertos (R$ 160,89 cada) e 41.889 jogos com dois acertos (R$ 5,85 cada).

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Vale do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o próximo concurso, agendado para esta sexta-feira (18), a estimativa de prêmio principal é de R$ 600 mil. Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sábado, e o valor da aposta mínima, com cinco números, é de R$ 3,00.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Loteria notícias Vale do Ivaí prêmios quina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV