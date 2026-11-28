Uma aposta feita em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí (PR), acertou 14 dezenas no concurso 3847 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (27). O bilhete foi registrado de forma simples, com 15 números e canal de venda físico, na Lotérica Mina de Ouro, garantindo R$ 2.259,22.

- LEIA MAIS: Agronegócio da região já soma mais de R$ 120 milhões em prejuízos com o El Niño, aponta Seab



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na relação informada de apostas ganhadoras com 14 acertos no Paraná, aparecem 27 registros distribuídos entre municípios como Alto Paraná, Campo Mourão, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Colorado, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Francisco Beltrão, Guaíra, Jundiaí do Sul, Marechal Cândido Rondon, Marilândia do Sul, Medianeira, Palmas, Paraíso do Norte, Paranavaí, Ubiratã e União da Vitória. Entre esses registros paranaenses, há apostas simples e bolões, com diferentes quantidades de números jogados e valores totais que variam conforme a aposta e a multiplicação de prêmios, partindo de R$ 2.259,22 e chegando a R$ 9.036,88 no caso de uma aposta de 18 números em Cascavel.

A faixa principal, de 15 acertos, contemplou duas apostas no país. Conforme o detalhamento, um bolão com 20 cotas e 17 números apostados, feito na Casa Lotérica O Periquito de Ouro, em Gaspar (SC), recebeu R$ 3.753.137,40. Já uma aposta simples de 15 números, com teimosinha e realizada pelos canais eletrônicos em Aracaju (SE), levou R$ 3.753.137,51.

Nas demais faixas de premiação do concurso 3847, a Lotofácil registrou 422 apostas ganhadoras com 14 acertos, pagando R$ 2.259,22 cada. Com 13 acertos, foram 15.422 apostas premiadas com R$ 35,00; com 12 acertos, 191.904 apostas levaram R$ 14,00; e com 11 acertos, 1.070.114 apostas receberam R$ 7,00.

