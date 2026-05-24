Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
FOI VOCÊ?

Aposta da região acerta quina da Mega-Sena concurso 3010 e leva mais de R$ 13 mil

O sorteio distribuiu R$ 330 milhões em prêmios, com o maior valor, de R$ 168.170.026,83, dividido entre apenas duas apostas ganhadora

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 15:49:19 Editado em 24.05.2026, 15:49:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta da região acerta quina da Mega-Sena concurso 3010 e leva mais de R$ 13 mil
Autor O Paraná foi um dos estados com maior número de acertadores, com apostas contempladas em Assis Chateaubriand, Cambé, Cascavel, Curitiba, Japira, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Ortigueira, Paranaguá, São José dos Pinhais, Tapejara e Toledo - Foto: Agência Brasil

Uma aposta registrada na Lotérica Mina de Ouro, em Marilândia do Sul (PR), acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3010 da Mega-Sena, edição especial comemorativa dos 30 anos da loteria, e garantiu prêmio de R$ 13.890,02. O sorteio distribuiu R$ 330 milhões em prêmios, com o maior valor, de R$ 168.170.026,83, dividido entre apenas duas apostas ganhadoras do país.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na faixa da quina, foram 590 apostas ganhadoras em todo o Brasil, cada uma premiada com R$ 13.890,02. O Paraná foi um dos estados com maior número de acertadores, com apostas contempladas em Assis Chateaubriand, Cambé, Cascavel, Curitiba, Japira, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Ortigueira, Paranaguá, São José dos Pinhais, Tapejara e Toledo.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Entre os destaques paranaenses, um bolão registrado na Lotérica Na Fila da Sorte, em Japira, com 35 cotas e nove números apostados, faturou R$ 55.560,05. Em Toledo, outro bolão de dez cotas na Poli Loterias também garantiu o mesmo valor. Em Londrina, a Lotérica Alto da Sorte registrou um bolão de 23 cotas que rendeu R$ 41.670,02.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na faixa de quadra, foram 37.565 apostas ganhadoras em todo o país, cada uma premiada com R$ 311,65.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas loterias marilandia do sul mega sena prêmios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV