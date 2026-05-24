Aposta da região acerta quina da Mega-Sena concurso 3010 e leva mais de R$ 13 mil

Uma aposta registrada na Lotérica Mina de Ouro, em Marilândia do Sul (PR), acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3010 da Mega-Sena, edição especial comemorativa dos 30 anos da loteria, e garantiu prêmio de R$ 13.890,02. O sorteio distribuiu R$ 330 milhões em prêmios, com o maior valor, de R$ 168.170.026,83, dividido entre apenas duas apostas ganhadoras do país.

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Na faixa da quina, foram 590 apostas ganhadoras em todo o Brasil, cada uma premiada com R$ 13.890,02. O Paraná foi um dos estados com maior número de acertadores, com apostas contempladas em Assis Chateaubriand, Cambé, Cascavel, Curitiba, Japira, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Ortigueira, Paranaguá, São José dos Pinhais, Tapejara e Toledo.



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Entre os destaques paranaenses, um bolão registrado na Lotérica Na Fila da Sorte, em Japira, com 35 cotas e nove números apostados, faturou R$ 55.560,05. Em Toledo, outro bolão de dez cotas na Poli Loterias também garantiu o mesmo valor. Em Londrina, a Lotérica Alto da Sorte registrou um bolão de 23 cotas que rendeu R$ 41.670,02.

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Na faixa de quadra, foram 37.565 apostas ganhadoras em todo o país, cada uma premiada com R$ 311,65.