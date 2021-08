Após troca de tiros, ladrões são presos pela PM de Jandaia

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul realizou a prisão de quatro homens suspeitos de assalto a um mercado na cidade de Bom Sucesso na tarde desta sexta-feira (20). A prisão foi realizada depois de cerco policial e troca de tiros, com apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo da PM (Graer) e demais policiais da região. Dois homens foram presos logo após o cerco; outros dois foram pegos no início da noite após diligências, sendo dois maiores de idade e dois menores.

De acordo com o comandante da PM de Jandaia do Sul Tenente Tiago Mendes, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de assalto a mão armada em um mercado da cidade de Bom Sucesso. Um cerco foi realizado fechando todas a prováveis saídas da cidade na tentativa de capturar os suspeitos. "Após o cerco, encontramos o veículo utilizado pelos bandidos em uma estrada na zona rural da cidade. Três homens tentaram fugir para dentro da mata em região de plantação de cana, e durante a fuga, um deles, aramado de revólver, realizou dois disparos contra os policiais. Após troca de tiros, dois deles foram presos", afirmou o tenente.

De acordo com a PM, os dois detidos, um menor de 16 anos e um maior de 24 anos, já têm passagens pela polícia. O terceiro envolvido, de 18 anos, conseguiu fugir pela mata, mas foi rapidamente identificado e também já é conhecido das equipes policiais. Buscas foram realizadas na residência dele e foram encontrados crack e maconha, fracionados e embalados, prontos para venda, o que configura o crime de tráfico de drogas. Horas mais tarde, ele também foi preso.

Parte do dinheiro roubado do mercado foi recuperado pela polícia. Foram apreendidos o veículo usado no crime, além do revólver utilizado nos disparos e um simulacro. Ainda de acordo com a PM, uma quarta pessoa que estaria envolvida no crime, que também já conta com passagens pela polícia, também foi detida.