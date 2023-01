Após ter moto furtada, homem cai em golpe ao tentar recuperá-la

Da Redação

Nesta quinta-feira (05), um morador do município de Marilândia do Sul, localizado no Vale do Ivaí, caiu em um golpe ao tentar recuperar sua motocicleta CB 300R, que foi furtada no último dia 18 de dezembro.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o proprietário da moto começou a receber mensagens através do aplicativo WhatsApp. Os criminosos enviaram fotos do veículo e afirmaram que a moto estaria em um determinado endereço da cidade.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, um valor foi solicitado à vítima para que a motocicleta fosse devolvida. O homem relatou às autoridades que depositou o dinheiro, mas quando chegou ao local combinado, seu veículo não foi encontrado.





Também aconteceu no Vale

Um morador de Apucarana entrou em contato com a Polícia Militar (PM) após cair em um golpe e perder R$ 8 mil, nesta quinta-feira (05). O homem pretendia comprar uma moto, na cidade de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, mas tanto ele quanto o vendedor foram enganados.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima viu um anúncio de venda de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, no Facebook. Ele entrou em contato com o proprietário do veículo, e os homens conseguiram chegar em um acordo para a negociação.

O apucaranense se dirigiu então até o município de Jandaia do Sul para efetuar a compra. Para isso, ele realizou uma transferência via Pix, no valor de R$ 8 mil, para a conta de um suposto intermediador. Esse homem estaria em contato com ambas as partes da negociação e ficaria com R$ 1 mil da venda, o restante seria repassado ao proprietário da motocicleta.

Após receber o valor, no entanto, o intermediário não compareceu ao local combinado e bloqueou ambos os homens, vendedor e comprador, e ficou com todo o montante. Os envolvidos no caso foram orientados pelas autoridades.

