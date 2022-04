Após ter IPhone furtado mulher chama a PM em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de segunda-feira (25), por volta das 10h30, uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) após ter o celular IPhone XR 128 gb furtado na Rua Santo Antônio, em Jardim Alegre.

Ela relatou aos policiais que pouco antes do furto, estava lavando a calçada e deixou o celular na mureta do muro com o portão aberto e foi para dentro da residência, e quando retornou para fora não encontrou o aparelho.

Disse ainda que sua funcionária viu um homem moreno, magro, de camisa azul passando naquele momento pela calçada e tomando rumo ignorado.

Mais tarde, por volta das 12 horas, a mulher ligou novamente via 190 relatando que um homem teria jogado seu celular em um terreno vizinho de sua residência e corrido tomando rumo ignorado.

Equipe fez contato com a solicitante e ela relatou que o celular estava atrás de uma árvore ao lado da mureta.