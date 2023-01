Após ter Iphone 11 furtado mulher chama a PM, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na tarde de domingo (29), por volta das 16h20, uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) após ter o celular IPhone 11 furtado de dentro de sua casa na Rua Castro Alves, em Ivaiporã.

Ela relatou aos policiais que havia saído de sua casa e deixado seu celular, um Iphone 11 branco em cima do sofá e quando retornou, não encontrou seu aparelho.

A equipe tentou localizar o aparelho utilizando o software de rastreamento, porém o aparelho estava desconectado.

A solicitante foi orientada para que continuasse tentando rastrear o aparelho.

Perturbação de sossego em Jacutinga

A noite por volta das 22 horas, a equipe de serviço foi acionada para atender perturbação da tranquilidade no Distrito de Jacutinga, onde segundo as informações havia veículos com som alto trancando a rua.

Os policiais foram ao local e nada de ilícito foi localizado. Foram patrulhadas e nenhum veículo com som alto foi encontrado, bem como nenhuma rua encontrava-se obstruída.

