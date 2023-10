Após tentativa de feminicídio em Turvo, suspeito é preso em J. Alegre

Ele foi preso no Conjunto José Pachulski.

A equipe Rotam da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã (6ª CIPM), efetuou na sexta-feira (20), a prisão de um homem que era procurado pela justiça. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio em Turvo, na região central do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a captura aconteceu em Jardim Alegre, no Conjunto José Pachulski.

Na quarta-feira (18), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) havia divulgado a foto do acusado, Adriano, de 39 anos. A tentativa de feminicídio foi no início da manhã de segunda-feira (16).

De acordo com as investigações, ele abordou a ex-companheira desferindo golpes de fação, quando ela chegava para trabalhar em uma escola de educação infantil da rede municipal de Turvo. Posteriormente, ele fugiu do local, deixando a mulher gravemente ferida.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde se encontrava em processo de recuperação, segundo informações da delegada Ana Hass, da Polícia Civil.

O detido foi encaminhado a carceragem do Deppen, onde ficou a disposição da justiça

