Após tentar roubar tênis, homens são presos em Jandaia do Sul

A PM foi acionada e iniciou diligências, encontrando dois suspeitos

Dois homens foram presos em Jandaia do Sul na manhã desta segunda-feira, 17, depois de tentarem roubar dois pares de tênis em uma loja na região central da cidade. Eles tentaram fugir, mas foram pegos pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima relatou que dois homens foram até seu estabelecimento e tentaram roubar dois pares de tênis. Quando ela percebeu, um dos indivíduos disse que estava armado e que se ela chamasse a polícia eles iriam matá-la.

Na sequência, eles deixaram a sacola com os tênis, e fugiram sentido a avenida Getúlio Vargas. A PM foi acionada e iniciou diligências, encontrando dois suspeitos com as características descritas, na rodoviária de Jandaia do Sul.

Eles foram abordados e reconhecidos pela vítima, em seguida, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia.

