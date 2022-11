Após temporal, prefeito de Rio Bom decreta 'situação de emergência'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em nota divulgada nesta terça-feira (1º) pela Prefeitura de Rio Bom, foi informado que um decreto de "situação de emergência" foi assinado pelo prefeito Moisés José de Andrade, devido ao temporal registrado nos últimos dias no município.

continua após publicidade .

Segundo a nota, as fortes chuvas causaram grandes prejuízos e transtornos aos produtores rurais e moradores da cidade. A Defesa Civil trabalha para dar apoio na zona rural e urbana. Ainda, foram registrados desbarrancamento de bueiros, buracos e valetas nas estradas. Alguns trechos se encontram intransitáveis.

-LEIA MAIS: Temporal atingiu 1,8 mil moradores em Mauá da Serra



continua após publicidade .

Ainda de acordo com a nota, o temporal provocou alagamentos e danificações de diversos tipos e proporções em residências urbanas e barracões de aviários na área rural, em virtude do transbordamento de rios e galerias pluviais.

null - Vídeo por: tnonline

Confira a nota na íntegra

"Fica decretada situação de emergência em todo o território do município, em decorrência do temporal ocorrido no último final de semana (29/10/2022) e das fortes chuvas, que vem ocorrendo e causando grandes prejuízos e transtornos aos produtores rurais e para os moradores da área urbana. A situação de emergência se ampara em levantamento preliminar realizado pela Defesa Civil local, tanto na zona urbana quanto na área rural que constatou a existência de desbarrancamento de bueiros, buracos e valetas nas estradas municipais, vicinais e secundárias, sendo que em alguns trechos tornaram-se intransitáveis, verificou-se também alagamentos e danificações de diversos tipos e proporções em residências urbanas e barracões de aviários na área rural, em virtude do transbordamento de rios e galerias pluviais".

Siga o TNOnline no Google News