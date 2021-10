Após temporal, Jandaia recebe R$ 150 mil do Governo Federal

Da Redação

Jandaia do Sul vai receber quase R$ 150 mil em recursos federais, para o restabelecimento de estruturas danificadas pelo temporal que atingiu o município no mês passado. Entre os locais que receberão as melhorias estão a Unidade Básica de Saúde Vila Rica, a Casa Lar, a Escola Municipal Monteiro Lobato, a Casa de Cultura e a Delegacia de Polícia Civil.

Além de Jandaia, o governo também destinará quase R$ 380 mil para Cascavel, somando mais de R$ 520 mil em recursos destinados às duas cidades paranaenses atingidas por desastres naturais.

Em todo o País, estados e municípios afetados por desastres naturais podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ações de resposta e de reconstrução de infraestrutura pública danificada.