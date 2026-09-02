Após temporais, quase mil residências ainda estão sem luz em 18 cidades do Vale do Ivaí

No momento, 965 unidades consumidoras ainda estão sem energia elétrica em 18 cidades da região do Vale do Ivaí após o forte temporal que atingiu o Paraná nos últimos dias. O desabastecimento atinge os municípios de Ivaiporã, Manoel Ribas, Ariranha do Ivaí, Arapuã, Lunardelli, Borrazópolis, Cândido de Abreu, São João do Ivaí, Godoy Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Kaloré, Cruzmaltina, Faxinal, Mauá da Serra, Grandes Rios, Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí. Para acelerar a recuperação do sistema e restabelecer o fornecimento de energia aos consumidores, cerca de 130 profissionais da Copel continuam trabalhando em campo de forma ininterrupta.

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As equipes de eletricistas, obras e manutenção permanecem mobilizadas na execução dos reparos e na recomposição da rede, priorizando os pontos mais críticos e buscando normalizar o atendimento em todos os municípios atingidos. Durante o pico de ocorrências emergenciais provocado pela tempestade, a companhia chegou a registrar aproximadamente 300 chamados simultâneos, o que afetou cerca de 20 mil unidades consumidoras em toda a região.

De acordo com o gerente da Copel em Ivaiporã, Wallyson Palma, os impactos das chuvas foram significativos, especialmente nos municípios de Manoel Ribas, Ariranha do Ivaí, Arapuã, Lunardelli e Borrazópolis, que, em um determinado momento da segunda-feira (31), tiveram 100% das unidades consumidoras desligadas. O nível de destruição da infraestrutura exigiu uma atuação rápida e complexa das equipes. "O evento derrubou árvores, rompeu cabos e teve aproximadamente 50 estruturas do sistema elétrico danificadas, entre postes e cruzetas. Contabilizamos 12 transformadores avariados e diversos trechos de cabos rompidos", detalhou o gerente.