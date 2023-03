Após telefonema ameaçador, comerciante faz pix para estelionatário

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

PM prestou orientações ao comerciante

Vítima de chantagem, um comerciante de Califórnia acabou repassando R$ 1 mil a um estelionatário após receber um telefonema ameaçador. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o proprietário recebeu a ligação pouco antes das 19 horas da última segunda-feira (20). O autor do telefonema afirmou que se o comerciante não fizesse um PIX com a quantia indicada seria assaltado.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Parque de exposições de São João do Ivaí recebe postes de iluminação

Segundo relato do comerciante, que tem estabelecimento localizado na Avenida Ponta Grossa, o autor da ligação soube dizer detalhes da rotina do seu negócio, o que poderia indicar que não se tratava de um trote aleatório. Como ficou com medo, o comerciante acabou cedendo e realizou um PIX na quantia exigida.

continua após publicidade .

O empresário foi orientado pelos policiais a registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para possibilidade de rastrear a conta para onde o dinheiro foi transferido.

Siga o TNOnline no Google News