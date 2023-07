Após sofrer várias quedas, motociclista embriagado é preso em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de idade não divulgada, foi preso na noite de terça-feira (4) por pilotar uma motocicleta embriagado pelas vias públicas de Faxinal, Vale do Ivaí. O motociclista foi detido por uma equipe da Polícia Civil logo após uma denúncia anônima.

Os agentes de segurança receberam a informação de que o homem circulava com uma moto Yamaha XTZ pelas ruas do município. Inclusive, por estar sob efeito de álcool, o motociclista sofreu diversas quedas.

Os policiais foram até o local indicado pelo denunciante e se depararam com o sujeito ferido e que apresentava sinais de embriaguez. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado para as medidas cabíveis.

Antes de ser levado para a delegacia, o morador recebeu atendimento médico devido às quedas que sofreu. Na sequência, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para a existência de álcool no sangue, apresentando uma taxa de 1,09 mg/l.

Com informações do Blog do Berimbau.

