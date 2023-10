Após se atrasar para o trabalho homem agride esposa e acaba preso

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã de terça-feira (24), por volta das 7 horas, uma equipe da RPA foi acionada pelo Copom para atender um caso de violência doméstica na Av. Paraná, em Ivaiporã. A situação foi denunciada por uma vizinha que ouviu gritos de socorro vindos da residência do casal.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram e conversaram com a vítima, que apresentava lesões visíveis no pescoço, resultado de uma discussão que havia iniciado em razão dele estar atrasado para o trabalho.

Para encerrar a discussão, ela manifestou a intenção de ir embora para casa de sua mãe. Nesse momento, o marido perdeu o controle e agrediu a esposa, e até mesmo a ameaçou de morte.

Diante dos fatos e do relato da vítima, a equipe deu voz de prisão ao homem. Tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhados à 6ª CIPM para a elaboração do BOU e, em seguida, à 54ª Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso.

