Após roubo de pistola, PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas

Na noite de terça-feira (8), a Polícia Militar (PM) retirou de circulação dois homens, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. As prisões aconteceram em Ariranha do Ivaí e Ivaiporã, após denúncia de roubo de uma arma de fogo.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta das 23 horas, a equipe ROTAM da 6ª CIPM recebeu informação anônima de que uma pistola .380 havia sido roubada no domingo (6) em Ariranha do Ivaí. Também foi apontado o suspeito do roubo.

Diante disso, os policiais da ROTAM foram a Ariranha do Ivaí e localizaram o suspeito. Questionado sobre o teor da denúncia, ele disse que no domingo estava na residência de um amigo, quando se desentendeu com uma pessoa que evoluiu para agressão física.

O homem, então, foi embora e voltou armado, quando tentou sacar a arma de fogo da cintura, o seu parceiro segurou o braço dele e subtraiu a pistola, sendo o suposto agressor expulso da casa.

De posse da pistola, o autor resolveu trocar por cocaína com um conhecido em Ivaiporã. Foi então até a casa de um conhecido, onde já havia combinado previamente por WhatsApp a troca da arma por 100 gramas de cocaína, porém, o traficante só tinha 8 gramas naquele dia.

Desta forma, pegou o restante da droga somente na tarde desta terça-feira. Quando retornava para Ivaiporã o carro que ele estava quebrou e ele escondeu a cocaína em um coqueiro. Os policiais foram ao local e encontraram um tablete de cocaína pesando 85 gramas.

Posteriormente a ROTAM foi até a casa do traficante, com ele os policiais encontraram um invólucro de maconha pesando 6,770 gramas. De acordo com a PM, ele assumiu que pegou a arma e disse que havia escondido no mato, porém recusou-se a dizer o local exato.

Sendo então realizada buscas e localizada a pistola Taurus calibre. 380, carregada com 10 munições intactas. Diante dos fatos, os dois envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados ao plantão de Polícia Judiciária para providências.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, foi feito contato com o proprietário da arma. Ele confirmou o roubo e apresentou a maleta da pistola com outros dois carregadores, o certificado e o registro.

