Após receber alta, vítima de acidente de trânsito em Marilândia do Sul sofre parada cardíaca e morre

Jhonny Batiuk, de 40 anos, estava se recuperando de uma cirurgia na clavícula e voltava para casa quando sofreu um mal-estar repentino

Jhonny Batiuk, de 40 anos, faleceu nesta quinta-feira (12) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele era o motorista do veículo envolvido em um acidente de trânsito com um repórter policial de Apucarana ocorrido na madrugada de 1º de novembro, em Marilândia do Sul. A vítima estava em fase de recuperação médica quando o quadro de saúde se agravou de forma repentina.

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Após a colisão no início do mês, Jhonny foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde passou por uma cirurgia para tratar uma lesão na clavícula. O paciente vinha apresentando boa evolução clínica, passou por um segundo procedimento e recebeu alta. No entanto, enquanto retornava para casa, sofreu um mal-estar e precisou voltar à unidade hospitalar, onde sofreu a parada cardíaca e não resistiu.

O acidente que vitimou os dois motoristas aconteceu no cruzamento da Rua Deputado Armando F. Busato com a Rua Padre Josefinos, nas imediações do estádio municipal de Marilândia do Sul. Na data, Jhonny dirigia um Chevrolet Classic e o repórter conduzia um Volkswagen Jetta.

O corpo de Jhonny Batiuk foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana para os exames de praxe e, em seguida, liberado à família para a realização do velório e sepultamento no município de Marilândia do Sul.