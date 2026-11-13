Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
LUTO

Após receber alta, vítima de acidente de trânsito em Marilândia do Sul sofre parada cardíaca e morre

Jhonny Batiuk, de 40 anos, estava se recuperando de uma cirurgia na clavícula e voltava para casa quando sofreu um mal-estar repentino

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após receber alta, vítima de acidente de trânsito em Marilândia do Sul sofre parada cardíaca e morre
Autor Foto: Reprodução

Jhonny Batiuk, de 40 anos, faleceu nesta quinta-feira (12) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele era o motorista do veículo envolvido em um acidente de trânsito com um repórter policial de Apucarana ocorrido na madrugada de 1º de novembro, em Marilândia do Sul. A vítima estava em fase de recuperação médica quando o quadro de saúde se agravou de forma repentina.

LEIA MAIS: Mulher bate moto elétrica em carro estacionado durante culto em Marilândia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a colisão no início do mês, Jhonny foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde passou por uma cirurgia para tratar uma lesão na clavícula. O paciente vinha apresentando boa evolução clínica, passou por um segundo procedimento e recebeu alta. No entanto, enquanto retornava para casa, sofreu um mal-estar e precisou voltar à unidade hospitalar, onde sofreu a parada cardíaca e não resistiu.

O acidente que vitimou os dois motoristas aconteceu no cruzamento da Rua Deputado Armando F. Busato com a Rua Padre Josefinos, nas imediações do estádio municipal de Marilândia do Sul. Na data, Jhonny dirigia um Chevrolet Classic e o repórter conduzia um Volkswagen Jetta.

O corpo de Jhonny Batiuk foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana para os exames de praxe e, em seguida, liberado à família para a realização do velório e sepultamento no município de Marilândia do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Jhonny Batiuk marilandia do sul morte parada cardíaca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV