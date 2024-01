Após receber alta, prefeito de Marilândia do Sul agradece orações

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD), e a esposa dele, Daiane Delamico Takeda, já estão se recuperando em casa. O casal sofreu ferimentos após acidente na BR-376, na tarde de Natal (25/12).

O prefeito, que sofreu quatro fraturas no braço e região do ombro direito, além de fratura na coluna dorsal, passou por cirurgia. Aquiles está com o braço imobilizado e também fazendo uso de colete para a recuperação da coluna. A primeira-dama sofreu fratura no cóccix e segue com boa recuperação.

"Quero agradecer a oração de cada um de Marilândia, das cidades da região, amigos, familiares, toda equipe da prefeitura, enfim, a todos, a cada um que rezou pela nossa recuperação. Agradecemos as orações, o apoio, o desejo de melhoras e a preocupação. Foi um milagre em nossas vidas. Nossos filhos não se machucaram graças a Deus, e eu e a Daiane estamos bem, nos recuperando desse grande susto. Como estou com o braço direito imobilizado, não consigo responder todas as mensagens de carinho que tenho recebido em meu celular. Mas agradeço de coração a todos. Deus é maravilhoso", disse o prefeito.

O prefeito também agradeceu o atendimento recebido no local do acidente e no Hospital da Providência. "Foi um atendimento muito rápido, a saúde do nosso município, o Samu, PRF, e toda equipe do Hospital da Providência, obrigado pelo atendimento e zelo com a minha família, gratidão", destaca. A alta hospitalar aconteceu no sábado (30/12).

O acidente:

O prefeito, a esposa e os filhos, seguiam para uma confraternização de família em uma chácara na localidade do Engenho Velho, na tarde de segunda-feira (25/12).

Chovia bastante, o veículo sofreu uma aquaplanagem, depois capotou na rodovia, parando próximo de um barranco, às margens da BR-376 entre Marilândia e o Distrito de São José.

Uma ambulância de Marilândia do Sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreram a família. Os filhos do casal, de 1 e 5 anos, estavam na caminhonete, mas não sofreram ferimentos.

