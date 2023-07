Após quase colidir com viatura da PM motorista é preso por embriaguez

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso pela Polícia Militar(PM) na noite de quarta-feira (19) após quase colidir contra a viatura. O caso aconteceu por volta das 20h40, em Lunardelli.

A equipe policial fazia patrulhamento quando um GM/Celta, vindo em direção contrária, cruzou a frente da viatura e desligou. A viatura precisou parar para não colidir contra o Celta.

Os militares, então, fizeram a abordagem e constataram que o motorista tinha vários sinais de embriaguez. Ele também não respondia às ordens emanadas pela equipe, sendo que o policial precisou puxar o freio de mão e retirar as chaves do veículo para evitar que ele descesse a via com o carro já desligado.

Indagado se consumiu bebidas alcoólicas, confirmou que sim, e optou por não fazer o teste do bafômetro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de conduzir sob influência de álcool.

Um vizinho apareceu no local, e disse que o condutor morava naquele local e estava tentando guardar o carro na garagem, e ele então se prontificou a guardar o carro na residência do detido.

Posteriormente o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí para as devidas providências.

