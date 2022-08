Após polícia encontrar papagaio em residência, casal é preso

Da Redação

Papagaio foi entregue para a Polícia Ambiental, para um destino adequado

A Polícia Militar (PM) retirou, no início da tarde desta segunda-feira (8), um papagaio de uma residência na Rua Josefinos, na Vila Rica, em Jandaia do Sul. Um casal foi preso.

De acordo com a polícia, a equipe foi à casa em decorrência de uma situação de violência doméstica. No local, o autor foi abordado e com ele estava uma bolsa que carregava uma pistola calibre 9mm.

O suspeito recebeu voz de prisão. A arma foi apreendida junto com 22 cartuchos e dois carregadores de pistola.

Após a prisão, os policiais realizaram buscas pela residência, onde foi localizado um papagaio da raça "Amazona Aestiva", conhecido como papagaio-verdadeiro. Diante da situação, a companheira do criminoso também recebeu voz de prisão.

O casal foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul. Eles devem responder pelo crime de apanhar espécies da fauna. O homem também por porte irregular de arma de fogo. O animal foi entregue para a Polícia Ambiental, para um destino adequado.

fonte: Divulgação/PM Pistola de 9mm foi apreendida com carregadores e munições

