Após picape cair em barranco, motorista é detido por embriaguez

Após cair com o veículo que conduzia em um barranco, na estrada do Distrito do Jacutinga, em Ivaiporã, um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante neste domingo (23).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas, onde o solicitante informou que uma picape Ford F-75 verde teria caído em um barranco e o condutor aparentava estar embriagado.

Foi realizado patrulhamento no sentido Ivaiporã e Jacutinga e encontrado a picape caída no barranco.



Em contato com o condutor, ele confirmou aos policiais que havia ingerido algumas cervejas. Porém, ao ser oferecido o teste de etilômetro no local, ele se recusou a fazer.

Como o motorista apresentava visível estado de embriaguez como falante, desordem nas vestes, hálito etílico ele foi conduzido a 6ª CIPM para a lavratura do boletim e posteriormente encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

O veículo foi conduzido pelo guincho ao pátio da 6ª CIPM.

