Após perseguição, PM apreende quase meia tonelada de drogas no Paraná

No carro haviam diversos tabletes de maconha, totalizando 466,75 quilos

Nesta terça-feira (24), a Polícia Militar (PM) apreendeu quase meia tonelada de maconha na rodovia PR-487, em Manoel Ribas, no Vale do Ivaí. As drogas foram encontradas em um veículo Jeep Renegade, de cor preta, durante um patrulhamento de rotina.

Conforme informações, os policiais se depararam com o automóvel suspeito na localidade rural da Jacutinga, nas proximidades do trevo com a PR-466, sentido a cidade de Cândido de Abreu. Foi dado voz de abordagem, mas o condutor do veículo entrou em fuga.

Na proximidades com o trevo de acesso ao município de Manoel Ribas, o Jeep fechou a viatura policial e tentou fugir em marcha ré. A equipe da PM efetuou, então, cinco disparos de arma de fogo e conseguiu estourar o pneu do veículo. O condutor porém, tentou continuar a fuga, mas foi novamente impedido por mais 5 disparos.

fonte: Polícia Militar

A abordagem do motorista, de 22 anos, foi feita com o apoio de um investigador da Polícia Civil (PC), que presenciou a fuga e prestou apoio aos militares. No carro haviam diversos tabletes de maconha, totalizando 466,75 quilos.



O Jeep Renegade havia sido locado no município de Ponta Grossa. Não há informações sobre o destino das drogas.

Fonte: Informações Blog do Berimbau.

