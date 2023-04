Após perseguição, Chevette verde é apreendido pela PM de Califórnia

Da Redação

Nada de ilícito foi encontrado no veículo

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu um Chevette verde na tarde desta quinta-feira (27), na área central de Califórnia, município do Vale do Ivaí. Os PMs realizavam um patrulhamento de rotina pela Rua Itararé, quando se depararam com o veículo suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, três pessoas estavam dentro do carro. Ao perceber a presença policial, o condutor aumentou a velocidade e uma breve perseguição aconteceu. Rapidamente as autoridades alcançaram o veículo e deram voz de abordagem.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado no Chevette ou com os três homens que estavam no carro. O motorista, no entanto, não tinha habilitação para dirigir. Como nenhum possível condutor foi apresentado em tempo hábil, o veículo foi apreendido. Ninguém foi preso.

