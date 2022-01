Da Redação

Após óbito, prefeito de Marumbi faz apelo à população; veja

O súbito aumento no número de casos de Covid e o registro de uma morte relacionada à doença levou o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, a fazer um apelo na última segunda-feira (10) para que a população volte a adotar os cuidados preventivos em relação à transmissão do vírus.

Segundo o prefeito, uma moradora de 26 anos foi a vítima mais recente da doença. A jovem passou mal no domingo, chegou a ser internada no Hospital Municipal de Marumbi, mas faleceu na segunda-feira (10). "Na semana passada também tivemos aqui no nosso município uma morte por H3N2, que também causa preocupação, lembrando que as duas doenças tem o mesmo protocolo de prevenção", comentou.

No vídeo o prefeito pediu que a população retome os cuidados, principalmente em relação às aglomerações. "No domingo tivemos uma situação aqui que duas pessoas que estavam positivadas foram até uma festa. Elas vão responder judicialmente mas podem transmitido. Por isso reforço que temos que nos cuidar por nós e pelos outros que não se cuidam", comentou o prefeito.

O prefeito estima que apenas na segunda-feira cerca de 100 pessoas tenham procurado o sistema de saúde para fazer testes de infecção de covid-19. "Foi muito rápido, estamos com a situação controlada e em 3 ou 4 dias o quadro mudou", afirmou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os números de casos de covid-19 estão em espiral crescente. No último sábado (8), foram registrados 2 casos positivos. No domingo (9), foram mais 2 diagnósticos. Já na última segunda-feira (10), onze pacientes foram diagnosticados com o vírus. Veja:

Após óbito, prefeito de Marumbi faz apelo à população; veja - Vídeo por: Reprodução

