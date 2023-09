Após marido chegar bêbado e agressivo em casa, mulher aciona a PM

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Faxinal e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, por violência doméstica. O caso foi na tarde de segunda-feira (4), após ele chegar em casa bêbado e agressivo com a esposa.

continua após publicidade

A equipe do destacamento policial da PM, foi acionada por volta das 14 horas, para a Rua Santos Dumont.

- LEIA MAIS: Morador do Vale do Ivaí perde R$ 31,8 mil ao tentar comprar caminhão

continua após publicidade

Chegando ao local os agentes conversaram com a solicitante. Ela relatou que seu marido frequentemente ingere bebidas alcoólicas e começa a ser agressivo com ela, ameaçando e proferindo palavras ofensivas tais como, “vadia, vagabunda, chifruda”, dentre outras palavras de baixo calão.

O homem que se encontrava no local, apresentava sinais de embriaguez, como desordem nas vestes, odor etílico, desequilíbrio e fala “enrolada”, impossibilitando muitas vezes da equipe entender o que o agressor argumentava.

Diante da vontade da mulher em representar, e também de pedir medida protetiva contra o marido, ele foi encaminhado para unidade hospitalar para a confecção do laudo de lesão corporal.

Posteriormente, após todos os trâmites no cabíveis no destacamento da PM, ambos foram encaminhados para a 53ª Delegacia de Polícia, onde o denunciado ficou à disposição do delegado de plantão.

Siga o TNOnline no Google News