Após Jorge e Mateus, Expovale confirma mais quatro atrações; confira

Após a confirmação da dupla Jorge e Mateus, a 19ª Exposição Feira Agropecuária de Ivaiporã (Expovale) anunciou mais quatro atrações nesta terça-feira (26). As atrações e datas dos shows foram confirmadas nas redes sociais do pelo prefeito Carlos Gil.

O grupo de samba Raça Negra sobe ao palco da festa em 15 de novembro. Já no dia 17, tem sertanejo novamente com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. Gian e Giovane se apresentam no dia 18 e para encerrar, no dia 19, César Menotti e Fabiano fazem o último show da Expovale.

A Expovale - uma das feiras mais tradicionais do Vale do Ivaí - está sendo retomada neste ano e será realizada entre os dias 14 e 19 de novembro no Novo Parque de Exposições de Ivaiporã, que está sendo construído na PR-466. A festa promete muitas atrações, como o concurso Garota Expovale 2023 e a escolha da 1ª e 2ª Princesas. O evento marca a inauguração do novo Parque de Exposições de Ivaiporã.

A organização do evento garante que mais artistas renomados devem ser anunciados para se apresentar no decorrer da comemoração 62º aniversário de Ivaiporã.

