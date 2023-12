Após investimento de R$ 1,7 mi, Ivaiporã reinaugura escola municipal

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Ivaiporã promoveu no último sábado (2) a reinauguração da Escola Ignes de Souza Caetano, que foi reinaugurada. Com investimento de R$1,7 milhão, o prédio passou por reforma e ampliação. O estabelecimento de ensino atende 380 alunos que residem na Vila João XXIII, Jardim Luiz XV, Jardins Casa Grande, Imperial e Ouro Preto. (Veja vídeo abaixo)

As obras foram executadas com recursos da Secretaria Municipal de Educação, e permitiram ampliar em mais de 800 m² e construir 5 salas de aula, 1 sala de jogos e 1 sala multiuso, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, mini quadra esportiva e depósito. Os ambientes são mais amplos, ventilados e bem iluminados – proporcionando melhor aprendizado.

Satisfação

O secretário municipal de Obras, Bruno Montoro, acompanhou a execução das obras e se mostrou emocionado com a reinauguração. “É uma satisfação enorme! Acredito que a Escola Ignes de Souza Caetano tornou-se uma das melhores de Ivaiporã devido às estruturas que foram reformadas e construídas”, referiu Bruno Montoro.

Na opinião da diretora, Eliane Takada Didone, a Escola Ignes de Souza Caetano não foi reformada e sim reconstruída. “Para os professores e alunos significa rendimento da aprendizagem em salas de aula. Por isso, agradeço ao prefeito Carlos Gil pelo empenho e dedicação. As reivindicações da direção e dos professores foram prontamente atendidas pela Prefeitura”, garantiu a diretora.

Durante a execução das obras metade dos alunos assistiu às aulas no salão da Paróquia Bom Pastor, que foi cedido pela Paróquia Bom Jesus. “Agradeço aos funcionários e professores pela paciência com a execução das obras, e especialmente aos pais por não terem transferidos os filhos. Além disso, parabenizo a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis pelos investimentos na educação, e a Câmara de Vereadores pela parceria na aprovação de projetos que beneficiam a população”, declarou o secretário municipal de Educação, Adriano Diglio.

Educação séria

O presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Montanheri (Sabão), afirmou que o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis tratam a educação com seriedade – investindo nas escolas municipais e em equipamentos, enquanto a vereadora Gertrudes Bernardy, que fez indicações de melhorias, parabenizou a direção por não deixar o padrão de ensino cair durante as obras.

O sonho da administração Carlos Gil e Marcelo Reis era fazer uma grande obra que pusesse fim aos problemas estruturais – especialmente de goteiras. “Não há transformação sem educação. E a Escola Ignes de Souza Caetano foi basicamente reconstruída para oferecer a melhor educação”, afirmou vice-prefeito Marcelo Reis.

Conforme explicou o prefeito Carlos Gil, a Escola Ignes de Souza Caetano enfrentava problemas de vagas devido à falta de espaço. “A construção das salas supre a carência de vagas, oferece mais conforto, melhora o aprendizado e aumenta o amor à escola municipal, porque a estrutura ficou muito melhor com investimentos feitos também em mobiliário”, exemplificou Carlos Gil.

Assista:

