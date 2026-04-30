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TENTATIVA DE INVASÃO

Após invasão de domicílio, homem é levado à Delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã

Morador impediu tentativa de entrada sem autorização, e suspeito acabou localizado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 10:43:24 Editado em 30.04.2026, 10:43:19
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Após invasão de domicílio, homem é levado à Delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã
Autor 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Polícia Militar encaminhou um homem à delegacia por violação de domicílio na Vila João XXIII, em Ivaiporã, na quarta-feira (29), após ele tentar entrar em uma residência sem autorização e ser contido pelo morador.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via Copom por volta das 19h15 para atender a ocorrência no bairro. No endereço, a vítima relatou que o suspeito tentou invadir a casa, mas foi impedido.

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Na sequência, o homem fugiu do local. Porém, durante patrulhamento nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito em um estabelecimento comercial da região.

Durante a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

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Ao ser questionado, o homem afirmou que não se lembrava da tentativa de invasão. Além disso, disse que procurava um banheiro e teria confundido a residência com um ponto comercial.

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O morador manifestou interesse em representar, vítima e autor foram levados à delegacia para a confecção do Termo Circunstanciado.

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Após os procedimentos administrativos, o suspeito foi liberado.

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invasão de residência ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública termo circunstanciado Violação de domicilio
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