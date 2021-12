Após flertar com homem casado, mulher é atingida com copo

Da Redação

Uma mulher acabou sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal, com um corte na testa, depois de flertar com o marido de outra, segundo informou a agressora para a Polícia Militar (PM).

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi no Jardim Imperatriz na madrugada de domingo (5). A equipe de serviço foi acionada para o hospital e em contato com a vítima, ela relatou que estava na casa da senhora, que a mesma arremessou um copo acertando sua cabeça e causando um corte superficial com sangramento. A vítima disse não saber a causa da agressão, e que não havia motivo algum.

Perguntado a agressora o motivo, ela disse que a vítima pediu um copo de água. Quando ela foi buscar a água, a vítima teria passado a mão e flertado com o marido dela, e por esse motivo arremessou o copo.

Diante do exposto a equipe encaminhou ambas as partes até o destacamento policial militar para lavratura de termo circunstanciado de lesão corporal.