Após discussão por causa de Tik Tok, mulher coloca fogo em residência

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou na noite desta segunda-feira (8), um princípio de incêndio em uma residência localizada na Rua João Ribeiro, em São João do Ivaí. O fogo teria se iniciado após uma discussão entre um casal, por causa da rede social Tik Tok.

De acordo com relato da vítima, por volta das 22h40, ele e a companheira estavam em casa, com os seus quatro filhos, de idades entre 3 e 13 anos, quando a mulher decidiu começar uma transmissão ao vivo no Tik Tok. Ela teria fica na sala para fazer o "ao vivo" na rede social, e a vítima foi para o quarto.

Nesse momento, porém, a companheira pediu para que ele participasse da transmissão e, quando obteve uma recusa, a discussão começou.

Durante a briga, a mulher se alterou e começou a agredi-lo com arranhões. Quando a vítima gritou por socorro, a companheira colocou fogo intencionalmente no botijão de gás. As chamas rapidamente se espalharam pelo imóvel e derreteu o forro de PVC. Vizinhos ajudaram a controlar o incêndio.



Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí para as devidas providências. As crianças ficaram sob o cuidado do Conselho Tutelar.



