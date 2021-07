Após discussão, mulher é atropelada pelo marido em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Policiais da 6ª CIPM foram acionados na noite de domingo (25), por volta das 21 horas, para atendimento de ocorrência de lesão corporal no Jardim Casagrande contra uma mulher de 40 anos, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Segundo informações de moradores, a mulher estava a pé de discutindo com o homem, que seguia de carro, momento em que o condutor do carro teria jogado o veículo contra a mulher.

No local conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço, encontrou a mulher, que estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros com fratura na perna. Ela teria confirmado a equipe de bombeiros, que foi atropelada pelo atual marido. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal.

continua após publicidade .

Ainda segundo a Polícia Militar o autor estaria em um Honda Civic. Foi realizado patrulhamento, porém, sem êxito em localizar o autor.