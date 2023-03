Após discussão mulher é agredida e ameaçada com faca pelo marido

Da Redação

Na tarde de terça-feira (28) policiais do destacamento de São João do Ivaí foram chamados para uma residência na cidade, em atendimento em uma ocorrência de violência doméstica, onde o marido havia agredido a mulher e a ameaçado com faca.

No endereço indicado, os policiais encontraram o suposto agressor que mostrou um arranhão no pescoço. Indagado sobre a mulher, ele disse que estava na casa dos fundos e deu permissão para a equipe entrar.

A mulher disse que o casal está em processo de separação e moram na casa de propriedade da sogra.

Relatou ainda que após uma intensa discussão o autor teria pegado uma faca para lhe agredir e que entraram em luta corporal.

O homem também teria agarrado a vítima a agarrando pelo pescoço e pelo braço e depois jogou a faca em cima do telhado. Disse ainda que o casal vive junto há 6 anos e em outra ocasião sofreu agressão.

Diante do interesse de representar contra o amásio, ambas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

