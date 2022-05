Após discussão, homem leva facada no peito em Borrazópolis

Da Redação

Imagem ilustrativa

EmBorrazópolis, um homem acabou ferido gravemente na tarde de quinta-feira (5), com uma facada no peito, após uma discussão por causa de danos em uma bicicleta. A briga foi na esquina da Rua Bahia com a Rua Santa Catarina.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com a vítima que recebia atendimento médico no hospital municipal.

Ele relatou que o motivo da facada seria uma discussão sobre uma bicicleta que a vítima danificou. Logo após, autor fugiu tomando rumo ignorado. Devido à gravidade, a vítima foi transferida para o Hospital da Providência em Apucarana.

continua após publicidade .

Com o apoio da equipe de serviço de Cruzmaltina, os policiais foram até a casa do suspeito que tentou pular pela janela do banheiro. A equipe então entrou na residência e realizou a prisão do suspeito.

O detido foi encaminhado para o hospital municipal para a elaboração de laudo de lesões corporais, depois para o DPM de Borrazópolis para a confecção de boletim de ocorrência, e posteriormente para a 53º DRP de Faxinal, onde permaneceu à disposição da justiça.