Após discussão, dois são baleados em bar de São João do Ivaí

Na noite de sábado (18), após desentendimento por causa de jogo de sinuca, dois homens foram baleados em um bar na Av. Paraná nas proximidades da Praça Duque de Caxias, no centro de São João do Ivaí.

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe de serviço foi acionada por volta das 19h30. Havia diversas ligações relatando que no bar havia disparos de arma de fogo.

Chegando ao local, o bar já se encontrava fechado. A equipe então se deslocou ao Hospital Municipal, onde uma das vítimas relatou que estava jogando sinuca e que ao término da partida, o adversário saiu do local e retornou com arma de fogo.

O autor começou a disparar contra a vítima que foi atingida por cinco disparos, três na região do pescoço e mais dois nas costas. Um outro homem que também se encontrava no local tomando cerveja no balcão foi atingido no braço com dois disparos. O autor dos disparos se evadiu do local em uma camionete S-10 branca tomando rumo ignorado.

Os policiais de São João do Ivaí com apoio da equipe de Lunardelli e da equipe ROTAM intensificaram as buscas na região e nos bairros próximos, porém até o momento não foi possível localizar o autor dos disparos.