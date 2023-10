Após desentendimento no trânsito homem ameaça motociclista com facão

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de domingo (29), o motorista de um carro vermelho foi até uma residência na Rua Benedito Antunes, no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã e fez ameaças contra outra pessoa após um desentendimento no trânsito.

A situação foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 21h20. Ao chegarem no local, a equipe policial entrou em contato com o solicitante e com seu filho.

O menor contou aos agentes da PM que estava em frente à sua casa quando um homem parou com um carro vermelho e perguntou do pai dele. O homem então mostrou um facão e disse que, em outro momento, retornaria para “acertar o passe do seu pai”.

O solicitante relatou ainda que o homem o acusou anteriormente de ter “fechado” o carro com a moto que ele dirigia ao sair de uma conveniência na cidade.

A equipe orientou pai e filho e saiu em patrulhamento para tentar encontrar o autor das ameaças, porém não obteve sucesso.

