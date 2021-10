Após desentendimento mulher pula do carro em Borrazópolis

Da Redação

Por volta das 23h20 de domingo (3), a Polícia Militar de Borrazópolis foi acionada por populares, para o centro da cidade, onde havia uma mulher caída no chão.

Conforme o boletim de ocorrência, no local em contato com a possível vítima, ela relatou que estava em um veículo juntamente com sua irmã, mais uma amiga e um homem, e estavam retornando da cidade de Cruzmaltina.

A vítima que estava bem confusa e em desordem com as palavras, relatou ainda, que houve um desentendimento, e ela pulou do veículo. Questionado mais detalhes da situação, ela não soube informar.

Confeccionado o BOU para registro e a vítima foi orientada.