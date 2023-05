Após desentendimento, homem não aceita ser abordado pela PM e é detido

Da Redação

Imagem ilusdtrativa

Um homem foi detido em Ivaiporã, cidade localizada no Vale do Ivaí, e encaminhado à sede da 6ª Companhia da Polícia Militar por desobediência. A ocorrência foi registada na madrugada deste sábado (20), por volta as 2 horas.

De acordo com informações, as autoridades estavam em patrulhamento pela Avenida Maranhão quando encontraram um tumulto de pessoas. Na confusão, um homem estava segurando uma mulher à força, e as outras pessoas tentavam ajudá-la.

Os policiais imediatamente interviram dando voz de abordagem, e o homem soltou a mulher. Nesse momento, porém, o suspeito desobedeceu a ordem de abordagem e foi em direção às autoridades, mandando que se retirassem do local.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, foi necessário o uso de força moderada para conter o suspeito. Ele resistiu aos PMs dando chutes e socos.

A mulher foi questionada e informou aos policiais que ela e o homem, que seria um amigo, haviam bebido e se desentenderam. A vítima afirmou ainda que o suspeito não a agrediu e não queria representar contra ele.

Diante das circunstâncias, o homem foi detido e encaminhado até a sede da 6ª CIPM para os procedimentos cabíveis.



