Após desentendimento homem joga ventilador na esposa e acaba detido

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a um chamado de desentendimento familiar em uma residência em Jardim Alegre, na noite de sábado (18). O caso foi por volta das 23 horas, na Rua Santa Rita.

continua após publicidade

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um homem visivelmente alterado que saiu da casa. Enquanto a equipe abordava o indivíduo, a esposa se aproximou e conversou com os policiais, relatando o ocorrido.

- LEIA MAIS: Proprietário rural é alvo de tentativa de assalto em Cruzmaltina

continua após publicidade

De acordo com a mulher, eles estavam em uma confraternização familiar quando ela pediu ao marido para baixar o volume do som, pois estava muito alto e havia crianças dormindo. No entanto, o marido reagiu de forma agressiva, proferindo xingamentos.

Pouco depois, ao passar próxima à porta, ele desferiu um tapa com muita força na cabeça da esposa. Em seguida, ele arremessou um ventilador em direção a ela, quase atingindo seu filho. A mulher foi protegida pelo irmão, que fechou a porta e impediu que o agressor a atacasse novamente.

Diante dos fatos, a vítima manifestou interesse em representar contra o autor, sendo então dada a voz de prisão ao autor. Ambas as partes foram encaminhadas para a 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para as providências cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News