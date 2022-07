Após desentendimento familiar homem é preso por posse de armas de fogo

Da Redação

A equipe RPA de Rio Branco do Ivaí prendeu no domingo (10), um homem de 48 anos por posse irregular de arma de foto. A ocorrência foi durante atendimento de uma situação de violência doméstica na estrada do Alto da Serra. Foram apreendidas uma carabina e uma espingarda.

A guarnição foi chamada para atendimento de um desentendimento familiar seguido de ameaça, por volta das 19 horas. Chegando ao endereço foi feito contato com o solicitante que informou que teve um desentendimento com o senhor que lhe ameaçou, e que este possuía arma de fogo na residência.

Os policiais se deslocaram até residência do denunciado, onde foi localizado duas armas de fogo.

Foram apreendidas uma carabina CBC mod. 621 cal. 36 e outra espingarda caseira sem marca e calibre, ambas sem registro.

Diante do fragrante foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal juntamente com as armas para os procedimentos cabíveis.

