Após desentendimento familiar genro agride sogros e acaba preso

Imagem ilustrativa

Na tarde de domingo (11), um casal que mora em uma chácara na estrada do Barreirinho, entrou em contato com a Polícia Militar (PM) da cidade de Faxinal para relatar que foi agredido pelo genro. O autor acabou preso pelos policiais.

Por volta das 15h20, a equipe de serviço foi acionada via COPOM informando que uma intensa via de fato entre familiares estaria ocorrendo na propriedade rural. Os policiais foram para o local e na chegada o autor se evadiu pulando cercas vindo a cair no solo várias vezes e se escondendo em uma mata.

Em contato com o solicitante e sua esposa, eles passaram a relatar que o genro após um desentendimento, pegou uma caixa de som e golpeou o sogro na região da cabeça, causando visível lesão. A sogra tentou intervir momento em que também foi atingida com um golpe na mão.

Ele ainda teria pegado uma bolsa e golpeado a sogra nas costas, causando visíveis lesões. O autor também teria ameaçado o casal dizendo que iria atear fogo na residência. A equipe policial realizou patrulhamento nos arredores e localizou o genro. Foi dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas. Ele se encontrava com vários arranhões pelo corpo, causados durante a tentativa de fuga.

Autor e vítimas encaminhados para o hospital municipal para exame de lesões corporais e posteriormente encaminhados 53ª DRP de Faxinal para as providências de polícia judiciária.

