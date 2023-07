Após desacordo comercial, homem é vítima de tentativa de homicídio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe policial do destacamento de Faxinal foi acionada na manhã de quarta-feira (12) via Copom para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Madre Joana Angélica. A princípio, o denunciante anônimo relatou que o condutor de uma VW Saveiro, que trajava camiseta escura, havia efetuado três disparos.

continua após publicidade

Quando a equipe da Polícia Militar (PM) se deslocava para o endereço, conseguiu efetuar a abordagem do veículo, identificando o condutor, foi realizado busca pessoal e revista no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado e o indivíduo liberado no local.

- LEIA MAIS: Rotam de Apucarana prende jovem abordado em posto de combustíveis

continua após publicidade

Os policiais então foram a Rua Madre Joana Angélica, onde foi recebida pela vítima, que relatou a equipe que após um desacordo comercial referente ao arrendamento de pasto e após o autor ter retirado seu gado da propriedade disse: “espera aí que eu já volto”, saiu com seu veículo e logo retornou armado e chamando a vítima para fora da residência.

Assim que a vítima saiu, o autor efetuou o primeiro disparo de arma de fogo não atingindo a vítima, a qual correu em busca de abrigo e nesse momento foram efetuados mais dois disparos em direção a vítima que conseguiu se abrigar em uma coluna de concreto.

Logo em seguida, proferiu várias ameaças dizendo: “vou te matar, vou te matar”. Assim que a equipe ouviu a vítima e mais duas testemunhas que estavam no local a saiu em patrulhamento na tentativa de localizar o possível autor, porém não logrou êxito.

Diante o exposto,juntamente com a vítima e testemunhas, deslocaram para o Destacamento de Polícia Militar de Faxinal para a confecção do boletim de ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News