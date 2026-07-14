Após denúncias recorrentes, PM apreende aparelhos de som por perturbação do sossego em Ivaiporã

Morador afirmou que o problema ocorre diariamente e relatou ameaças, ofensas e lançamento de pedras

A Polícia Militar a apreendeu em Ivaiporã dois aparelhos de som na tarde de segunda-feira (13), no Jardim Itaipu. A medida foi adotada após denúncias recorrentes de um morador, que afirmou conviver diariamente com som alto, além de relatar ameaças, ofensas e lançamento de pedras pela vizinha.

Segundo o boletim da PM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No local, o solicitante informou que a vizinha mantém o som em volume elevado todos os dias.

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Além disso, relatou que ela teria feito ameaças, proferido ofensas e lançado pedras contra ele, sua família e, em ocasiões anteriores, contra seus filhos.

Ainda conforme o morador, diversos boletins de ocorrência já foram registrados, todos com manifestação de interesse em representar. No entanto, segundo o relato, os episódios continuaram ocorrendo.

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Diante da nova denúncia, a equipe policial conversou com a mulher apontada na ocorrência. Como a vítima manifestou novamente interesse em representar, os policiais recolheram dois aparelhos de som e lavraram um Termo Circunstanciado no local.

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